The Economist назвав Топ-10 ризиків для світової економіки в поточному році

Ілюстративне фото (Getty Images)

Перше місце займає торгова війна між США і Китаєм

Експерти британського журналу The Economist склали рейтинг десяти головних загроз світовій економіці у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

www.eiu.com

Кожному з можливих ризиків присвоєно бал за ступенем ризику (до 15). Згідно з прогнозом, найбільш негативно на світову економіку може вплинути сценарій, при якому, торговий конфлікт між США і Китаєм перетворюється в повномасштабну глобальну торговельну війну.

Ризики рецесії в США через високий корпоративний борг і ризик широкомасштабної кризи на ринках, що розвиваються, оцінюються експертами в 12 балів.

Менш ймовірним є ризик початку затяжного економічного спаду в Китаї (10 балів).

Серед ризиків експерти The Economist також вказали дефіцит нафти, який призведе до різкого стрибка цін (8 балів), війну в Східно-Китайському морі у зв'язку з територіальними суперечками (8 балів), кібератаки з великими збитками для Інтернету (6 балів), великий конфлікт на Корейському півострові (5 балів), неузгоджений Brexit (4 бали), фінансова і банківська криза в Італії (4 бали).

www.eiu.com

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд в січні знизив прогноз щодо зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз зростання світового валового ВВП в 2019 році з 3% до 2,9%. У 2020-2021 роках очікується уповільнення зростання до 2,8%.