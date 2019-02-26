ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

The Economist назвав Топ-10 ризиків для світової економіки в поточному році

Новини » Економіка    26.02.2019 - 16:08
The Economist назвав Топ-10 ризиків для світової економіки в поточному році
Ілюстративне фото (Getty Images)

Перше місце займає торгова війна між США і Китаєм

Експерти британського журналу The Economist склали рейтинг десяти головних загроз світовій економіці у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

The Economist назвав Топ-10 ризиків для світової економіки в поточному році

www.eiu.com

Кожному з можливих ризиків присвоєно бал за ступенем ризику (до 15). Згідно з прогнозом, найбільш негативно на світову економіку може вплинути сценарій, при якому, торговий конфлікт між США і Китаєм перетворюється в повномасштабну глобальну торговельну війну.

Ризики рецесії в США через високий корпоративний борг і ризик широкомасштабної кризи на ринках, що розвиваються, оцінюються експертами в 12 балів.

Менш ймовірним є ризик початку затяжного економічного спаду в Китаї (10 балів).

Серед ризиків експерти The Economist також вказали дефіцит нафти, який призведе до різкого стрибка цін (8 балів), війну в Східно-Китайському морі у зв'язку з територіальними суперечками (8 балів), кібератаки з великими збитками для Інтернету (6 балів), великий конфлікт на Корейському півострові (5 балів), неузгоджений Brexit (4 бали), фінансова і банківська криза в Італії (4 бали).

The Economist назвав Топ-10 ризиків для світової економіки в поточному роціwww.eiu.com

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд в січні знизив прогноз щодо зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз зростання світового валового ВВП в 2019 році з 3% до 2,9%. У 2020-2021 роках очікується уповільнення зростання до 2,8%.

Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень Зростання економіки України прискорилося наприкінці 2018 року
Новини України прогнозВВПекономіка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся