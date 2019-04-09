Фото: МВФ (www.imf.org)

Замедление роста ожидается в 70% мировой экономики

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2019 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По сравнению январем 2019 года прогноз ухудшен на 0,2 п.п. В то же время МВФ прогнозирует рост ВВП в 2020 году на прежнем уровне 3,6%. По оценкам фонда, в 2018 году мировая экономика выросла на 3,6%.

Как отмечается в докладе МВФ, год назад темпы экономической деятельности ускорялись почти во всех регионах мира и мировая экономика, по прогнозам, должна была вырасти на 3,9 процента в 2018 и 2019 годах.

"Годом позже многое изменилось: нарастание напряженности в торговле между США и Китаем, макроэкономические трудности в Аргентине и Турции, перебои в автомобильной отрасли в Германии, более жесткая политика кредитования в Китае, ужесточение финансовых условий наряду с нормализацией денежно-кредитной политики в крупных странах с развитой экономикой - все это способствует существенному ослаблению глобального экономического подъема, особенно во второй половине 2018 года", - говорится в докладе.

С учетом того, что это ослабленное состояние сохранится в первой половине 2019 года, МВФ на этот год прогнозирует снижение темпа роста в 70% мировой экономики.

Как отмечают в МВФ, мировой рост, который достиг пикового показателя порядка 4% в 2017 году, замедлился до 3,6% в 2018 году, и, по прогнозу, дополнительно снизится до 3,3% в 2019 году.

"Хотя глобальный прирост на 3,3% все еще является неплохим, перспективы для многих стран являются очень трудными, в ближайший период сохраняется значительная неопределенность, особенно когда темпы роста в странах с развитой экономикой приближаются к своему невысокому долгосрочному потенциальному уровню", - отмечается в обзоре.

Напомним, в октябре 2018 года Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%.

Отметим, в январе 2019 года Международный валютный фонд снизил прогноз по росту мировой экономики до 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году.