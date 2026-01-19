ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия из-за санкций собирается вернуть в небо 30-летние самолеты, - разведка

Россия, Понедельник 19 января 2026 18:59
UA EN RU
Россия из-за санкций собирается вернуть в небо 30-летние самолеты, - разведка Фото: санкции и сокращение авиапарка заставляют РФ расконсервировать старые самолеты (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В 2026-2027 годах авиакомпании РФ планируют массово возвращать в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства. Большинство из них имеет возраст более 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки в Telegram.

Отмечается, что для страны-агрессора это вынужденный шаг вследствие санкций, сокращения авиапарка и отсутствия возможностей для его обновления.

"В рамках продленной до 2027 года программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных самолетов, среди которых Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. В 2026-2027 годах планируется передать еще два восстановленных Ту-204, несмотря на их моральную и техническую устарелость", - говорится в заявлении.

Возвращение к старым иностранным самолетам

Разведка сообщает, что российские авиакомпании вынуждены расконсервировать и иностранные самолеты.

"Авиакомпания "Россия" увеличивает парк Boeing 747, унаследованных после банкротства "Трансаэро". Лайнеры, которым более 20 лет, возвращают к полетам после многолетнего хранения, в том числе из-за недостатка альтернативной техники", - сказано в заявлении.

По состоянию на октябрь 2025 года в авиапарке крупнейших авиакомпаний страны-агрессора насчитывалось 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. При этом 67% российского флота - иностранные самолеты, которые сложно обслуживать из-за санкций и недостатка запчастей.

Служба внешней разведки отмечает, что кризис особенно ощутим в грузовой авиации РФ - в частности, грузооборот воздушного транспорта сократился с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м.

Санкции против РФ

Напомним, российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.

Отметим, финансовая и институциональная система РФ все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа