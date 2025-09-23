МВФ убедил Украину увеличить прогноз дефицита помощи Запада до 65 млрд долларов, - Bloomberg

Украина и МВФ согласовали повышение потребностей в финансировании до конца 2027 года. Большая часть средств может быть обеспечена за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Международный валютный фонд убедил правительство Украины значительно увеличить прогноз дополнительных средств, которые стране будут нужны до конца 2027 года. Речь идет о 65 млрд долларов, тогда как ранее Киев оценивал дефицит в 38 млрд.

Источники Bloomberg отмечают, что именно после обсуждений с МВФ прогноз был пересмотрен в сторону увеличения. Официально стороны пока не комментируют детали переговоров.

Разногласия по объемам помощи

Ранее сообщалось, что у Киева и МВФ были разные оценки потребностей в финансировании. Украина уже исчерпала большую часть ресурсов по текущей программе объемом 15,5 млрд долларов, которая действует до 2027 года.

Новый кредитный пакет планируется сроком на четыре года. Переговоры по его параметрам должны пройти в ноябре, а сумма обсуждаемого финансирования может составить около 8 млрд долларов.

Роль Евросоюза и замороженные активы

Согласованные с МВФ расчеты уже переданы Европейской комиссии. ЕС как главный донор Украины планирует покрыть значительную часть суммы за счет замороженных российских активов.

Ранее речь шла только о доходах от этих активов, но теперь Брюссель рассматривает использование и самих средств. Напомним, они были заблокированы вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Влияние войны и позиция США

По данным МВФ, рост потребностей связан с увеличением военного бюджета Украины и рисками для финансовой устойчивости. Отдельным вызовом остается снижение готовности США продолжать поддержку, особенно при администрации Дональда Трампа.

Президент Владимир Зеленский 23 сентября проведет встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также запланированы другие двусторонние переговоры о помощи и поддержке Украины.