МВФ переконав Україну збільшити прогноз дефіциту допомоги Заходу до 65 млрд доларів, - Bloomberg

Україна, Вівторок 23 вересня 2025 08:18
UA EN RU
МВФ переконав Україну збільшити прогноз дефіциту допомоги Заходу до 65 млрд доларів, - Bloomberg Фото: Київ і МВФ готують нову кредитну програму на тлі зростаючих витрат (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна і МВФ погодили підвищення потреб у фінансуванні до кінця 2027 року. Більша частина коштів може бути забезпечена за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міжнародний валютний фонд переконав уряд України значно збільшити прогноз додаткових коштів, які країні будуть потрібні до кінця 2027 року. Йдеться про 65 млрд доларів, тоді як раніше Київ оцінював дефіцит у 38 млрд.

Джерела Bloomberg зазначають, що саме після обговорень з МВФ прогноз був переглянутий у бік збільшення. Офіційно сторони поки що не коментують деталі переговорів.

Розбіжності щодо обсягів допомоги

Раніше повідомлялося, що у Києва і МВФ були різні оцінки потреб у фінансуванні. Україна вже вичерпала більшу частину ресурсів за поточною програмою обсягом 15,5 млрд доларів, яка діє до 2027 року.

Новий кредитний пакет планується терміном на чотири роки. Переговори щодо його параметрів мають відбутися в листопаді, а сума обговорюваного фінансування може становити близько 8 млрд доларів.

Роль Євросоюзу і заморожені активи

Узгоджені з МВФ розрахунки вже передано Європейській комісії. ЄС як головний донор України планує покрити значну частину суми за рахунок заморожених російських активів.

Раніше йшлося тільки про доходи від цих активів, але тепер Брюссель розглядає використання і самих коштів. Нагадаємо, вони були заблоковані незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Вплив війни та позиція США

За даними МВФ, зростання потреб пов'язане зі збільшенням військового бюджету України та ризиками для фінансової стійкості. Окремим викликом залишається зниження готовності США продовжувати підтримку, особливо за адміністрації Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня проведе зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Також заплановані інші двосторонні переговори про допомогу та підтримку України.

Раніше Мінфін України заявляв про те, що потреби України у зовнішній допомозі на 2026-2027 роки становить 75 млрд доларів. При цьому джерело 37,4 млрд доларів не було визначено.

НБУ оцінював потреби України на два роки в 65 млрд доларів, з яких дві третини поки що під питанням.

МВФ Євросоюз
