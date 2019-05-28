Зеленський зустрівся з місією МВФ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До зустрічі долучилися голова Національного банку та міністр фінансів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду в Україні на чолі з Роном ван Роденом, яка перебуває в Києві. Про це повідомляє прес-служба АП.

У прес-службі зазначили, що до зустрічі долучилися голова Національного банку Яків Смолій та міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна зі свого боку також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань. На жаль, наразі ми бачимо зволікання з ухваленням реформаторських законопроектів, на які громадяни, бізнес, фінансова спільнота чекають роками. Сподіваюся, парламент нового скликання надолужить це й забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу фінансування від Фонду", - підкреслив Зеленський.

За його словами, на ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради вплинуло декілька чинників.

"Цього тижня ми обов’язково подамо до парламенту цей законопроект і дуже сподіваємося, що депутати його ухвалять. Але якщо цього не станеться, це буде ще одним доказом того, що це - непрацездатний парламент" - зазначив він.

У свою чергу, Смолій наголосив, що продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні.

"До кінця поточного року наша країна має сплати понад 5 мільярдів доларів за зовнішніми та внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 мільярда доларів, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань. Водночас, співпраця з МВФ - це також доступ до іншого фінансування, запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки", - наголосив він.

Зі свого боку представники Міжнародного валютного фонду засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд. До цього будуть постійні консультації щодо формування нового порядку денного реформ. Керівник місії МВФ наголосив на важливості продовження роботи антикорупційних інституцій - НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.

"Ми не бачимо перепон для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано уряд, негайно приїхати до Києва та продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку", - підкреслив керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу 20 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що Україна в червні може отримати транш за програмою stand-by Міжнародного валютного фонду.