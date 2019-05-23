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Голова НБУ прокоментував терміни роботи місії МВФ в Києві

Новини » Економіка    23.05.2019 - 13:14
Голова НБУ прокоментував терміни роботи місії МВФ в Києві
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Місія МВФ перебуватиме в Києві і на наступному тижні

Місія Міжнародного валютного фонду в даний час продовжує працювати в Україні. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій журналістам в кулуарах конференції "Комунікація центрального банку: від таємниці до прозорості", передає "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що місія МВФ зараз знаходиться в Києві, проводяться консультації і переговори, а також обговорюється економічна ситуація, яка склалася на сьогодні.

"Як тільки у нас будуть якісь новини по роботі місії, я в першу чергу в своєму особистому акаунті в Twitter відразу це прокоментую", - заявив він.

Смолій не уточнив дату завершення роботи місії МВФ в Україні, однак повідомив, що наступного тижня експерти МВФ ще будуть знаходитися в Україні.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала свою роботу 20 травня. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Проте міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко 22 травня заявив, що місія МВФ вирішила залишити Київ. "Відбулися певні політичні події. Місія МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної ради, не сформована по суті нова влада, новий уряд, вона припинила місію в Україні", - сказав Саєнко на конференції і додав, що виникають події, які дестабілізують ситуацію.

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