У Раді назвали дату приїзду місії МВФ в Україну

Фото: Михайло Довбенко (solydarnist.org)

Місія працюватиме в Україні протягом двох тижнів

Місія Міжнародного валютного фонду 21 травня приїде в Україну. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, місія працюватиме в Україні протягом двох тижнів.

"Наступного тижня з 21 травня в Україну приїжджає місія МВФ працювати впродовж двох тижнів", - заявив Довбенко.

За його словами, цього пленарного тижня Рада має ухвалити законопроект №2413-а, який парламент зобов’язувався ухвалити до кінця березня.

"У меморандумі про співпрацю з МВФ зафіксовано зобов’язання розглянути до 31 березня законопроект №2413-а щодо консолідації функцій державного управління на фінансових ринках. Так сталося, що ми не змогли, але вже на цей пленарний четвер стоїть законопроект у прохідній частині. Прохання його не переносити. Наші колеги з міжнародних фінансових інституцій вважають, що є достатньо голосів для підтримки законопроекту", - додав замглави комітету.

Нагадаємо, 10 травня директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс анонсував, що в Україну в найближчі тижні приїде оціночна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Однак конкретні строки він не називав.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що Україна в червні може отримати транш за програмою stand-by Міжнародного валютного фонду.

Відзначимо, в грудні Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою на суму 3,9 млрд доларів. У рамках 14-місячної програми підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) Україні буде виділено три транші.