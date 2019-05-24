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У Раді розповіли, чим буде займатися МВФ в Україні наступного тижня

Новини » Політика    24.05.2019 - 19:29
У Раді розповіли, чим буде займатися МВФ в Україні наступного тижня
Фото: Михайло Довбенко (solydarnist.org)

Через виборчу кампанію місія МВФ в Україні змінила свій статус

Через початок виборчої кампанії по проведенню дострокових парламентських виборів місії МВФ довелося змінити свій статус. Про це в коментарі РБК-Україна перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності, народний депутат Михайло Довбенко.

Так, з 27 травня представники МВФ проведуть в Україні аналітичну роботу з вивчення економічної ситуації України.

"Місія МВФ почала працювати з 21 травня. На цей раз комітет з фінансової політики з ними не зустрічався. Статус місії і програма змінилися. Вони вже не можуть говорити про структурні маяки, законопроекти і терміни. Вони розуміють, що Верховна рада йде на вибори. Зараз місія не звіряє виконання меморандуму України з МВФ. Цю технічну місію вони будуть виконувати після формування коаліції і нового уряду в Україні", - заявив Довбенко.

За його словами, місію МВФ не відкликали з України за розпуск Верховної ради. Однак на цьому тижні представники фонду припинили обговорення виконання умов меморандуму.

"Місію не відкликають з України. Вона буде працювати ще на наступному тижні. МВФ буде зосереджувати свою увагу на аналітичній роботі. Зокрема, місія МВФ буде вивчати статистичну інформацію для того, щоб розуміти, що відбувається в українській економіці", - заявив Довбенко.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу 20 травня. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Проте міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко 22 травня заявив, що місія МВФ вирішила покинути Київ. "Відбулися певні політичні події. Місія МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної ради, не сформована по суті нова влада, новий уряд, вона припинила місію в Україні", - сказав Саєнко на конференції і додав, що виникають події, які дестабілізують ситуацію.

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