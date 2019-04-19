МВФ відреагував на ситуацію з ПриватБанком

Фото: постійний представник МВФ Йоста Люнгман (imf.org)

Міжнародні партнери підтримують дії НБУ

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україні Йоста Люнгман зробив заяву після рішення суду, який визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви.

Як зазначив представник МВФ, у 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та НБУ націоналізувати "ПриватБанк", оскільки це був єдиний ефективний засіб захистити вкладників і стабільність фінансової системи.

"І хоча це рішення потребувало 160 млрд грн українських платників податків на відновлення платоспроможності банку, воно забезпечило життєздатність Приватбанку на довгу перспективу, врятувало кошти мільйонів українських громадян і зміцнило економічне самопочуття країни", - зазначається в документі.

МВФ підтримує реформу корпоративного управління "ПриватБанку", який очолює незалежна наглядова рада, і трансформацію бізнес-моделі банку, що вже позитивно позначилася на показниках та стійкості банківської систему в цілому.

"Важливо, щоби влада продовжувала свої зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками та пов’язаними особами проблемних банків. Міжнародні партнери України ретельно відстежуватимуть події в цій сфері", - йдеться в заяві.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова заявила, що повернення "ПриватБанку" його колишнім власникам неможлива. Рожкова зазначила, що НБУ та банк у судах намагаються повернути більше 5,5 млрд доларів, які були виведені колишніми власниками за допомогою шахрайських схем.