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У НБУ вважають неможливим повернення ПриватБанку екс-власникам

Новини » Фінанси    18.04.2019 - 17:25
У НБУ вважають неможливим повернення ПриватБанку екс-власникам
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Заяву на брифінгу зробила Катерина Рожкова

Повернення "ПриватБанку" його колишнім власникам після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" на сьогодні неможлива. Про це на брифінгу заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Як зазначила Рожкова, клієнтами банку є 22 млн українців, банк працює стабільно і є найбільш прибутковою фінансовою установою.

"Лише два роки тому держава була вимушена рятувати банк для забезпечення фінансової стабільності країни. Цей порятунок коштував платникам податків понад 155 млрд грн", - нагадала вона і додала, що єдиною альтернативою націоналізації була ліквідація банку.

Рожкова зазначила, що НБУ та банк у судах намагаються повернути більше 5,5 млрд доларів, які були виведені колишніми власниками за допомогою шахрайських схем.

"Повернення банку колишнім власникам через скасування націоналізації неможливе", - додала вона.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і дефолтом.

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