Голова Ради НБУ прокоментував ситуацію з ПриватБанком

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин заспокоює 22 мільйони клієнтів ПриватБанку

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин прокоментував рішення Окружного адміністративного суду міста про незаконність націоналізації "ПриватБанку". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, рішення суду не буде мати істотного впливу ні на стан економіки України, ні на роботу банківської системи, теперішня реакція фінансових ринків на подію є тимчасовою.

Данилишин зазначив, що наразі події навколо "ПриватБанку" суттєво на курс не вплинули. Міжбанк сьогодні відкрився середніми котировками 26,85/ 26,95, але близько 11:00 котировки опустились до 26,86/26,90.

"Готівковий ринок був більш вразливим, на початок дня середній курс продажу зріс до 27,13 грн за долар, але думаю це тимчасове явище, оскільки на міжбанку вже є зворотня тенденція. Ніяких ектраординарних випадків не спостерігається. В сукупності - на такий стан може впливати багато факторів", - написав він.

Данилишин вважає, що і надалі "ПриватБанк" має працювати в стабільному злагодженому режимі. "Крім того, що в подальшому обов’язково буде апеляційний розгляд, який може розтягнутися на ряд років. Судовий спір не стосується вкладників банку, а тільки теперішніх власників та колишніх акціонерів", - додав він.

"Ситуація навколо "ПриватБанку" буде залишатись стабільною завдяки швидкій реакції НБУ та командної підтримки від Кабміну та РНБО. Як показав вчорашній день, за подіями навколо Приватбанку спостерігає не тільки МВФ, а весь світ. Нам дуже важливо не тільки забезпечити стабільність системи, але і не розгубити довіру наших кредиторів разом з якими ми досягли фінансової стабільності. Впевнений, що злагоджені дії НБУ, уряду та РНБО вбережуть українців від непотрібних втрат і фінансових потрясінь", - вважає Данилишин.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і дефолтом. Голова НБУ Яків Смолій на засіданні РНБО заявив то тому, що після суду на валютному ринку спостерігається падіння національної валюти.