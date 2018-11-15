МВФ назвав обсяг необхідних Україні золотовалютних резервів

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Україна повинна мати резерви на рівні 30 млрд доларів

Постійний представник МВФ Україні Йоста Люнгман на щорічній конференції Fitch Ratings у Києві назвав недостатнім рівень міжнародних резервів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Люнгман зазначив, що зараз резерви у 18 млрд доларів покривають три місяці майбутнього імпорту України.

Проте, за оцінкою МВФ резерви мають становити 30 млрд доларів. Тому політика Національного банку України з купівлі валюти у резерви є правильною, додав він.

Нагадаємо, міжнародні резерви України за жовтень зросли на 99,31 млн доларів (на 0,6%) і на 1 листопада 2018 року склали 16 млрд 737 млн доларів (в еквіваленті). Чиста купівля валюти Національним банком в жовтні склала 198,5 млн доларів.

Національний банк прогнозує збільшення обсягу міжнародних резервів України на кінець 2019 року до 19,2 млрд доларів. Згідно з прогнозом НБУ, протягом 2019-2020 років міжнародні резерви залишаться приблизно на тому ж рівні.