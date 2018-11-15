МВФ назвал объем необходимых Украине золотовалютных резервов

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Украина должна располагать резервами на уровне 30 млрд долларов

Постоянный представитель МВФ Украине Йоста Люнгман на ежегодной конференции Fitch Ratings в Киеве назвал недостаточным уровень международных резервов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Люнгман отметил, что сейчас резервы в 18 млрд долларов покрывают три месяца будущего импорта Украины.

Однако, по оценке МВФ, резервы должны составлять 30 млрд долларов. Поэтому политика Национального банка Украины по покупке валюты в резервы является правильной, добавил он.

Напомним, международные резервы Украины за октябрь выросли на 99,31 млн долларов (на 0,6%) и на 1 ноября 2018 года составили 16 млрд 737 млн долларов (в эквиваленте). Чистая покупка валюты Национальным банком в октябре составила 198,5 млн долларов.

Национальный банк прогнозирует увеличение объема международных резервов Украины на конец 2019 года до 19,2 млрд долларов. Согласно прогнозу НБУ, в течение 2019-2020 годов международные резервы останутся примерно на том же уровне.