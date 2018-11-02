НБУ прогнозує зростання резервів України до 19,2 млрд доларів на кінець 2019 року

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Резерви зростуть завдяки кредиту МВФ

Національний банк прогнозує збільшення обсягу міжнародних резервів України на кінець 2019 року до 19,2 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ за жовтень 2018 року.

"У IV кварталі 2018 році профіцит зведеного платіжного балансу разом з отриманням фінансування від МВФ дасть змогу акумулювати міжнародні резерви до 19,2 млрд доларів (або 3,2 місяця імпорту майбутнього періоду)", - йдеться у звіті.

Згідно з прогнозом НБУ, протягом 2019-2020 років міжнародні резерви залишаться приблизно на тому ж рівні.

Як зазначили в Нацбанку, у 2019 - 2020 роках зовнішні рахунки будуть збалансованими. Дефіцит поточного рахунку буде зберігатися на рівні 2,5 - 3% ВВП і буде компенсований надходженнями фінансування від офіційних кредиторів та приватного капіталу.

"Ключовим припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з МВФ в рамках нової програми Stand-By Arrangemenet. Отримання кредитних коштів від МВФ та інших офіційних кредиторів дасть змогу зберегти доступ до міжнародних ринків капіталу на прогнозному горизонті та рефінансувати частину боргу, пік виплат за яким припадає на 2019 - 2020 роки. Це сприятиме поліпшенню очікувань економічних агентів та зміцненню макрофінансової стабільності", - наголошується у звіті.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за вересень 2018 року скоротилися на 692,2 млн доларів (на 3,4%) і на 1 жовтня 2018 року становили 16 млрд 637,6 млн доларів (в еквіваленті). Таким чином, з початку року резерви України скоротилися на 2 млрд 170,85 млн доларів (на 11,5%).

Відзначимо, що в НБУ прогнозують обсяг першого траншу в рамках нової програми співпраці України з МВФ Stand-By на рівні 1,5-1,9 млрд доларів. У НБУ розраховують отримати ці кошти до кінця 2018 року.