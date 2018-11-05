Міжнародні резерви України зросли за жовтень на 100 млн доларів

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Резерви зросли завдяки купівлі Нацбанком валюти на міжбанку

Міжнародні резерви України за жовтень зросли на 99,31 млн доларів (на 0,6%) і на 1 листопада 2018 року становили 16 млрд 737 млн доларів (в еквіваленті). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередні дані Національного банку.

Таким чином, з початку року резерви України скоротилися на 2 млрд 71,45 млн доларів (на 11%).

Як зазначили в НБУ, чиста купівля валюти Національним банком в жовтні становила 198,5 млн доларів. За місяць НБУ купив 268,5 млн доларів (у тому числі 126,0 млн доларів за вибором найкращої ціни та 142,4 млн доларів за єдиним курсом) та продав 70,0 млн доларів (за єдиним курсом).

Крім того, платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті у жовтні становили 853,0 млн доларів. При цьому, ці витрати були майже повністю компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП, які становили 790,7 млн доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за вересень 2018 року скоротилися на 692,2 млн доларів (на 3,4%) і на 1 жовтня 2018 року становили 16 млрд 637,6 млн доларів (в еквіваленті).

Національний банк прогнозує збільшення обсягу міжнародних резервів України на кінець 2019 року до 19,2 млрд доларів.