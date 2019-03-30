Бійці "Альфи" вийшли на патрулювання міст

Фото: СБУ перейшла на посилений режим несенн служби (fb.com / SecurSerUkraine)

Бійці СБУ патрулюватимуть вулиці, вокзали, автостанції та аеропорти

Служба безпеки України (СБУ) з суботи, 30 березня, перейшла на посилений режим несення служби у зв'язку з проведенням президентських виборів, які відбудуться у неділю, 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, напередодні та під час виборів президента бійці спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ патрулюватимуть вулиці, вокзали, автостанції та аеропорти на всій території України.

Крім того, для патрулювання СБУ задіяла бойові машини та безпілотники.

"Ми також задіяли для патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію. Усе це - демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні", - заявив глава СБУ Василь Грицак.

Фото: СБУ перейшла на посилений режим несенн служби (fb.com / SecurSerUkraine)

Нагадаємо, з 25 березня Національна поліція та МВС перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, за словами міністра юстиції України Павла Петренка, перед президентськими виборами всі суди країни будуть працювати у спеціальному режимі. У день виборів президента суди будуть працювати цілодобово.

Додамо, за даними Держприкордонслужби, станом на ранок суботи, 30 березня, понад півтори тисячі спостерігачів вже прибули в Україну, щоб проконролювати перебіг виборів президента України.