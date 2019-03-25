Правоохоронці перейшли на посилений режим роботи

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За кілька місяців до виборів в Україні підрозділи МВС провели низку підготовчих заходів

Національна поліція та МВС з понеділка, 25 березня, перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні, які відбудуться 31 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що за кілька місяців до виборів в Україні підрозділи МВС провели низку підготовчих заходів. Так, для забезпечення правопорядку під час виборів було відпрацьовано організацію та координацію роботи між всіма службами відомства на місцях.

"Ми забезпечили охорону 199 окружних виборчих дільниць. Залучено близько 400 поліцейських. Розпочав роботу міжвідомчий оперативний штаб. До його складу увійшли представники всіх підрозділів міністерства, які відслідковують, аналізують ситуацію для прийняття відповідних рішень. Відсьогодні весь особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби", - підкреслив Яровий.

За його словами, до забезпечення правопорядку під час волевиявлення громадян буде залучатися понад 135,4 тисяч правоохоронців, з них понад 72,5 тисяч - саме поліцейських.

Глава НПУ Сергій Князєв наголосив, що керівники структурних та територіальних підрозділів будуть нести персональну відповідальність за неналежне реагування на будь-які порушення під час виборів.

"Наголошую для керівників поліції на місцях: повна відповідальність за забезпечення безпеки під час волевиявлення громадян покладається саме на нас із вами… Ваша реакція на кожне порушення має бути миттєвою згідно із чинним законодавством", - сказав він.

Крім того, повідомляється, що з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 3945 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них за 210 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Складено 613 адміністративних протоколів, проводиться перевірка щодо 755 повідомлень. Тільки за минулу добу на території держави зареєстровано 57 повідомлень. За чотирма фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження", - поінформували у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України 21 березня у зв'язку з проведенням виборів 2019 перейдуть на посилений режим несення служби.

Як писало РБК-Україна, МВС перевірить реєстр виборців на виборах президента 2019 на предмет їх перебування на момент голосування в Україні.