МВС створить резерви спецназу на виборах 31 жовтня

В Україні 31 жовтня пройдуть позачергові вибори мера Харкова та довибори до Верховної Ради на двох мажоритарних округах у Херсонській та Черкаській областях. На період голосування МВС посилить заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікації МВС України .

Як повідомив в ході брифінгу заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, правоохоронці вже взяли під охорону окружні і територіальні виборчі комісії. За його словами, всього до забезпечення безпеки будуть залучено понад 8,5 тисячі співробітників силових структур. Серед них:

5300 співробітників поліції;

1000 військовослужбовців Національної гвардії України;

1500 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, до забезпечення заходів безпеки під час голосування залучать курсантів ВНЗ МВС. Крім цього, будуть створені додаткові резерви спецназівців. Також у кожному виборчому окрузі посилять слідчо-оперативні групи та вибухотехнічні служби з кінологами.