МВС створить резерви спецназу на виборах 31 жовтня
В Україні 31 жовтня пройдуть позачергові вибори мера Харкова та довибори до Верховної Ради на двох мажоритарних округах у Херсонській та Черкаській областях. На період голосування МВС посилить заходи безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікації МВС України.
Як повідомив в ході брифінгу заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, правоохоронці вже взяли під охорону окружні і територіальні виборчі комісії. За його словами, всього до забезпечення безпеки будуть залучено понад 8,5 тисячі співробітників силових структур. Серед них:
- 5300 співробітників поліції;
- 1000 військовослужбовців Національної гвардії України;
- 1500 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Крім того, до забезпечення заходів безпеки під час голосування залучать курсантів ВНЗ МВС. Крім цього, будуть створені додаткові резерви спецназівців. Також у кожному виборчому окрузі посилять слідчо-оперативні групи та вибухотехнічні служби з кінологами.
Нагадаємо, в поліції повідомили про те, як громадяни можуть самостійно повідомляти про порушення в ході виборів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, як голосуватимуть харків'яни в COVID-лікарнях.
Подробиці про довибори в Раду читайте в матеріалі "Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті".