МВД создаст резервы спецназа на выборах 31 октября

В Украине 31 октября пройдут внеочередные выборы мэра Харькова и довыборы в Верховную раду на двух мажоритарных округах в Херсонской и Черкасской областях. На период голосования МВД усилит меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины .

Как сообщил в ходе брифинга замглавы Нацполиции Александр Фацевич, правоохранители уже взяли под охрану окружные и территориальные избирательные комиссии. По его словам, всего к обеспечению безопасности будут привлечено более 8,5 тысячи сотрудников силовых структур. Среди них:

5300 сотрудников полиции;

1000 военнослужащих Национальной гвардии Украины;

1500 работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, к обеспечению мер безопасности во время голосования привлекут курсантов вузов МВД. Помимо этого, будут созданы дополнительные резервы спецназовцев. Также в каждом избирательном округе усилят следственно-оперативные группы и взрывотехнические службы с кинологами.