Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті 

Уже найближчої неділі, 31 жовтня, жителі Херсонської та Черкаської областей вирушать на виборчі дільниці, щоб обрати нових депутатів Верховної ради. На два вакантні мандати претендують екс-нардепи, місцеві чиновники, "клони" і "парашутисти" з інших регіонів. Як проходить кампанія в округах і у кого більше шансів на перемогу – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Верховна рада в найближчі тижні може поповнитися двома новими депутатами. Жителі округів у Херсонській (Нова Каховка) та Черкаській (Канів, Золотоноша та частина Черкас) областях 31 жовтня обиратимуть своїх представників у парламенті.

Мажоритарники, обрані тут в 2019 році, перейшли на інші посади і склали мандати. Екс-депутата від 184-го округу Ігоря Колихаєва восени минулого року обрали мером Херсона. А колишній телеведучий Олександр Скічко, який переміг на 197-му окрузі під брендом "Слуги народу", у січні цього року став головою Черкаської облдержадміністрації.

На два вакантні мандати зараз претендують приблизно 40 кандидатів, включаючи чиновників і екс-нардепів з різних куточків країни. З них реальну кампанію ведуть менше двох десятків людей. Решта, очевидно, переслідують інші цілі, реєструючись кандидатами в нардепи.

Херсонська область

Переможець минулих виборів, самовисуванець Ігор Колихаєв почав готувати собі наступника на 184-му окрузі ще з весни цього року. Мер Херсона вирішив провести в парламент свого колишнього помічника, заступника голови облради Геннадія Лагуту. Він іде на вибори від партії Колихаєва "Нам тут жити" за підтримки однойменного благодійного фонду.

Фото: Ігор Фещенко, рух "Чесно" для РБК-Україна

"Коли пару тижнів тому ми вирішили відвідати офіс благодійного фонду, виявилося, що там же, очевидно, розміщений і штаб кандидата Лагути. Там ми виявили пакети з символікою фонду – ймовірно, вони щось роздавали або роздають. Це також підтверджує наміри Лагути поборотися за перемогу, тому що "гречку" роздають кандидати, які налаштовані отримати мандат", – розповів виданню аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко.

На виборах в 2019 році Колихаєв набрав майже 45% голосів, обійшовши кандидата від "Слуги народу". Його популярність і впізнаваність в регіоні явно буде грати на рейтинг Лагути.

"Слуга народу" цього разу до останнього не могла визначитися зі своїм кандидатом, але в підсумку вирішила висунути в нардепи голову ОДА Сергія Козиря. Він же поки і виглядає основним конкурентом Лагути. У своїй кампанії Козир робить акцент на зв'язку з президентом і його ініціативами, наприклад, з "Великим будівництвом".

"Козир, як я вважаю, також розраховує на перемогу. Про це свідчить і масштаб коштів, вкладених у кампанію. Він один із небагатьох, у якого є реклама в соцмережах і Google. Але нюанс Козиря полягає в тому, що він намагається піаритися за рахунок президентської ініціативи "Велике будівництво", і навіть на зовнішній рекламі він робить прив'язку до Володимира Зеленського", – зазначив Фещенко.

Водночас місцеві ЗМІ, посилаючись на свої джерела, стверджують, що Лагута може знятися з виборів на користь Козиря, якщо його призначать головою ОДА.

Крім Лагути і Козиря, агітаційну кампанію організували ще чотири кандидати. Вони зустрічаються з виборцями, розміщують зовнішню рекламу якщо не на бордах, то хоча б на стовпах. Решта кандидатів її або зовсім не ведуть, або роблять це дуже мляво.

"Проявляє активність Ігор Йосипенко від "Європейської солідарності" – він влаштовує зустрічі з виборцями, у нього є зовнішня реклама, Катерина Одарченко від "Національної платформи", Ігор Токовенко від партії "Народовладдя" і Максим Негров від Європейської партії. Це шість кандидатів, які демонструють активність, влаштовують акції, мають зовнішню агітаційну продукцію", – розповів РБК-Україна координатор спостереження за виборами в Херсонській області Громадянської мережі ОПОРА Євгеній Гладкий.

Фото: Ігор Фещенко, рух "Чесно" для РБК-Україна

Найбільше на рекламу в інтернеті витрачає депутат Херсонської облради від ЄС Ігор Йосипенко. За два місяці його витрати на онлайн-агітацію склали понад 3 тисячі доларів, підрахували в "Чесно". За обсягом зовнішньої продукції і бордів, розміщених на окрузі, кандидат від "Євросолідарності" йде третім.

Ще одне підтвердження того, що не всі зареєстровані кандидати зацікавлені в отриманні мандата – це проблема із заповненням дільничних комісій. Учасники виборів можуть делегувати своїх людей до складу ДВК. Але можливістю захистити свої голоси скористалися далеко не всі, каже Гладкий.

"Тому голова окружної комісії була змушена самостійно шукати людей, щоби сформувати дільничні виборчі комісії хоча б у мінімальному складі. Понад 30% членів ДВК були внесені від голови окружного виборчкому", – пояснив координатор мережі ОПОРА.

Технології, які застосовують на цьому окрузі, не рясніють оригінальністю. На реєстрацію подалися два "клони" Лагути і один – Козиря. Ще один – однофамілець мера Херсона – Колихаєв, який, мабуть, також мав би відтягнути голоси у його протеже. Але більшість "двійників" після реєстрації зійшли з гонки. Зараз у списку кандидатів залишився тільки один тезка Геннадія Лагути – тимчасово безробітний самовисуванець з Івано-Франківської області.

Не можна напевно стверджувати, що "клони" в списках – це підступи штабів конкурентів. Деякі заповзятливі і недобросовісні діячі реєструють в округах однофамільців кандидатів, а потім знімають їх з виборів за "винагороду".

Черкаська область

Після того як Олександр Скічко очолив Черкаську ОДА, фракція "Слуга народу" позбулася одного депутата в Раді. На цих виборах президентська політсила всерйоз налаштована заповнити свою "втрату".

Влітку керівництво правлячої партії заявило, що їхнім кандидатом на довиборах в 197-му окрузі стане мер Золотоноші Віталій Войцехівський, який керує містом вже третю каденцію поспіль. У 2015 році він ішов на вибори від "Блоку Петра Порошенка" і набрав 76% голосів. У 2020 році – від "Слуги народу", отримавши майже 56% підтримки.

Войцехівський розгорнув кампанію на всіх фронтах: він зустрічається з виборцями, розміщує борди, з'являється на заходах з головою ОДА Скічком. У "Чесно" проаналізували, що за 2,5 місяці на рекламу в Facebook кандидат витратив майже 9 тисяч доларів. Цього тижня в хід пішла "важка артилерія": Золотоношу відвідав президент Зеленський і разом із мером проінспектував об'єкт "Великого будівництва".

"Войцехівський, як і Козир, використовує у своїй агітації тему "Великого будівництва". Він намагається прив'язати себе до команди президента. На його рекламі написано: з довірою людей, з підтримкою президента. Фактично він експлуатує досить високий рівень довіри до Володимира Зеленського у своїй рекламній кампанії", – пояснив Ігор Фещенко.

Фото: Ігор Фещенко, рух "Чесно" для РБК-Україна

Наразі в окрузі зареєстровано 25 кандидатів. Але реальну кампанію ведуть близько чверті з них, каже координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Черкаській області Захар Колісніченко.

"Наймасштабнішу кампанію організував Віталій Войцехівський, самовисуванець Владислав Голуб і кандидат від "Європейської солідарності", перший заступник голови облради Роман Сущенко – думаю, саме в такій градації", – сказав співрозмовник.

У цьому трикутнику – Войцехівський, Голуб, Сущенко – ймовірно, і пройде основна сутичка за депутатський мандат. У 2014 році Владислав Голуб обрався нардепом від цього округу, але на виборах у 2019 році посів друге місце, поступившись перемогою Олександру Скічку.

Фото: Ігор Фещенко, рух "Чесно" для РБК-Україна

І Голуб, і Сущенко проявляють активність як "в полях", так і в плані зовнішньої агітації. У вересні на округ приїжджав Петро Порошенко, щоби підтримати кандидата від своєї політсили. В плюс Сущенку грає і медійна підтримка телеканалу "Прямий", який належить екс-президенту.

На окрузі також видно кампанію кандидата від "Свободи" Андрія Іллєнка, Дмитра Кухарчука від "Національного корпусу", який зараз знаходиться в СІЗО за підозрою в хуліганських діях під ОП, і самовисуванця Івана Степанця.

"Кандидати в основному проводять зустрічі з виборцями, виступають на Днях сіл. Якщо говорити про непрямий підкуп – є випадки, коли людей поять чаєм, годують кашею, але немає такого, щоби робили більш дорогі подарунки. Є трохи "чорного піару" проти кандидатів, зокрема проти Войцехівського і Голуба. Раніше було кілька випадків пошкодження зовнішніх агітаційних бордів", – розповів Захар Колісніченко.

За його словами, тільки десять кандидатів подали своїх членів у виборчі комісії. Це дозволяє зрозуміти, хто реально має намір боротися за мандат, а хто пішов на вибори суто заради участі.

"Мені здалося, що 197-й округ більш конкурентний, тому що там реально ведуть кампанію і міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський, і екс-нардепи Владислав Голуб та Андрій Іллєнко, і Роман Сущенко, і Іван Степанець. Тобто там немає чіткого домінування одного чи кількох кандидатів, як на 184-му окрузі або на виборах мера Харкова", – вважає Ігор Фещенко.

На цьому окрузі також не обійшлося без реєстрації "клонів". У списках кандидатів є два "двійники" Голуба: перший – теж Владислав, інший – В'ячеслав. Ще один кандидат, Віктор Шевченко, за шість днів до реєстрації змінив ім'я і подався на вибори як Віталій Войцехівський, але ця затія провалилася: суд зобов'язав Центрвиборчком зареєструвати його за старим ім'ям, в результаті Шевченко знявся з гонки.

Потенційний "двійник" також вказав свою посаду як голова громадської спілки "ЗолотИніська Громадська Міська Рада". Слідчі підозрюють його в спробі обману виборців та перешкоджанні іншому кандидату. Поки Шевченко відправили під нічний домашній арешт строком на два місяці.

Фото: Ігор Фещенко, рух "Чесно" для РБК-Україна

Одна з особливостей цієї кампанії – у списках кандидатів як на 184-му, так і на 197-му окрузі можна знайти кандидатів від місцевих партій, які не відрізняються ніякою активністю. Наочні приклади: у Черкаській області на вибори йдуть представники проектів "Молодий Харків" і "Рівне разом", а на окрузі в Новій Каховці – висуванці від Партії "Миколаївці".

Цьому є щонайменше одне пояснення. За Виборчим кодексом, партія зобов'язана хоча б раз на десять років брати участь у загальнонаціональних виборах, інакше вона буде ліквідована. І зараз застава за одного кандидата на окрузі обійдеться їй набагато дешевше, ніж під час наступних парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими списками.