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Чат-бот або застосунок: поліція розповіла, як повідомити про порушення на виборах

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 17:44
Чат-бот або застосунок: поліція розповіла, як повідомити про порушення на виборах Фото: як повідомити про порушення на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 31 жовтня, на двох мажоритарних округах у Херсонській і Черкаській областях відбудуться довибори в Раду, а Харків обиратиме нового мера. Поліція буде слідкувати за дотриманням виборчого законодавства, водночас громадяни зможуть самостійно повідомляти про порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомити про порушення

Окрім прямого звернення у поліцію, громадяни матимуть змогу повідомити про порушення на виборах за допомогою свого смартфону. Сповістити правоохоронців про порушення можна через Telegram-бот ChesnoControl та застосунок MyPol.

Telegram-бот передаватиме повідомлення про порушення до центру обробки даних у Нацполіції, а звідти вони передаватимуться місцевим оперативникам.

У застосунку MyPol після натискання червоної кнопки SOS поліція прибуде негайно на виборчу дільницю. А у розділі "Правопорушення" можна буде повідомити про порушення виборчого процесу на дільниці.

До цього РБК-Україна розповідало, як голосуватимуть харків'яни у COVID-лікарнях.

А про майбутні довибори в парламент ви можете прочитати в матеріалі "Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті".

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