В МВД рассказали о зафиксированных нарушениях за время предвыборной кампании

Фото: Артем Шевченко (УНИАН)

Полиция зарегистрировала 124 сообщения о событиях, связанных с выборами

С начала предвыборной кампании в Украине полиция зарегистрировала 124 сообщения о событиях, связанных с выборами. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам Шевченко, это общее количество сообщений, поступивших правоохранителям. При этом, представитель МВД отметил, что не все они сразу становятся основанием для возбуждения уголовных производств.

"По двум фактам из этих 124 сведения внесены в ЕРДР ("Хулиганство", УК Украины), по одному - уже внесены сведения по статье 160 ("Подкуп избирателей, участника референдума"), составлены 46 админпротоколов, проводится проверка 89 сообщений, а 19 обращений рассмотрены в соответствии с законом "Об обращениях граждан", - рассказал Шевченко.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что большинство из зарегистрированных кандидатов в президенты Украины и их штабы ведут агитацию незаконно.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 21 января ЦИК уже зарегистрировал 12 кандидатов в президенты.