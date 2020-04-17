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У МВС розповіли, скільки українців взяли участь у святкуванні Великодня у минулому році

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 19:04
У МВС розповіли, скільки українців взяли участь у святкуванні Великодня у минулому році
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 7,5 млн громадян взяли участь у святкуванні Великодня у 2019 році

Минулого року понад 7,5 млн українців взяли участь у святкуванні Великодня у церквах різних конфесій. Про це в ефірі "Прямого" повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, передає РБК-Україна.

Він розповів, що поліція постійно проводить роботу зі священнослужителями у форматі переговорів з радою церков, аби ті закликали вірян залишатися під час Великодніх свят вдома.

"У минулому році понад 7,5 мільйонів українців взяли участь у святкуваннях Великодня у церквах різних конфесій. Навіть якщо десята частина з цієї цифри прийде у храм або під храм - це буде дуже ризиковано", - повідомив Шевченко.

Цього року під час Великодніх свят біля храмів чергуватиме понад 22 тис. поліцейських та нацгвардійців.

"Вони будуть, передусім, робити роз’яснювальну роботу серед громадян щодо заходів безпеки. Якщо не вдасться профілактично достукатися до громадян, можуть бути більш жорсткі заходи. З початку дії карантинних обмежень правоохоронцями складено майже 7000 адміністративних протоколів. Серед них є і священнослужителі, безумовно, які підпадають під дії кодексу про КУпАП", - резюмував Шевченко.

Нагадаємо, сьогодні поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину учасниками хресної ходи у місті Самбір Львівської області.

Також повідомлялося, що у Києві правоохоронці заступлять на службу біля 179 храмів з вечора напередодні Великодня. Детальніше про те, як Україна готується до Великодня 2020 - в матеріалі РБК-Україна.

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