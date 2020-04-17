У Львівській області церковники порушили карантин, поліція відкрила кримінальну справу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті Самбір провели хресну ходу, незважаючи на карантин

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень учасниками хресної ходи у місті Самбір Львівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

У поліції наголосили, что організатори провели хресну ходу всупереч карантинним обмеженням.

"Під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме - частина учасників ходи, яких було понад десять осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції", - йдеться у повідомленні.

Адмінпротоколи про порушення карантину виписали чотирьом учаникам ходи, рядовим порушникам загрожує штраф від 17 до 35 тіс. гривень, посадовим особам - від 34 до 170 тіс. гривень.

"Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до трьох років позбавлення волі", - повідомили у МВС.

Нагадаємо, у місті Мукачево Закарпатської області в рамках посилення карантинних обмежень на період великодніх свят закриють усі церкви.

Також повідомлялось, що УПЦ МП дозволила проводити богослужіння на Великдень на прихрамових територіях незважаючи на карантин.

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