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У Львівській області церковники порушили карантин, поліція відкрила кримінальну справу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 14:57
У Львівській області церковники порушили карантин, поліція відкрила кримінальну справу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті Самбір провели хресну ходу, незважаючи на карантин

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень учасниками хресної ходи у місті Самбір Львівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

У поліції наголосили, что організатори провели хресну ходу всупереч карантинним обмеженням.

"Під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме - частина учасників ходи, яких було понад десять осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції", - йдеться у повідомленні.

Адмінпротоколи про порушення карантину виписали чотирьом учаникам ходи, рядовим порушникам загрожує штраф від 17 до 35 тіс. гривень, посадовим особам - від 34 до 170 тіс. гривень.

"Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до трьох років позбавлення волі", - повідомили у МВС.

Нагадаємо, у місті Мукачево Закарпатської області в рамках посилення карантинних обмежень на період великодніх свят закриють усі церкви.

Також повідомлялось, що УПЦ МП дозволила проводити богослужіння на Великдень на прихрамових територіях незважаючи на карантин.

Детальніше про те, як Україна готується до Великодня 2020 - в матеріалі РБК-Україна.

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