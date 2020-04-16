Закриті міста і богослужіння онлайн: як Україна відзначить Великдень на карантині

Влада боїться спалаху коронавирусу і посилює карантин перед Великоднем

Спалах коронавирусу в Україні після великодніх свят може призвести до незворотних наслідків. Найзначніше православне свято українців у розпал пандемії серйозно лякає владу України. Детальніше про те, як Україна готується до Великодня 2020 - в матеріалі РБК-Україна.

Спалах коронавирусу після Великодня

Побоювання з приводу тисяч можливих жертв коронавирусу після масових богослужінь і освячення пасок і крашанок на вихідні висловлюються на всіх рівнях. Президент Володимир Зеленський щодня звертається до громадян із закликами залишатися на свята вдома і відступити від православної традиції відвідування церкви.

"Скупчення людей на святах, на богослужіннях - сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен повинен бути свідомий того, що відповідає не тільки за себе, але і за здоров'я та життя своїх близьких, родичів і людей навколо", - емоційно заявив Зеленський у відеозверненні.

У МОЗ також розраховують на свідомість громадян і заявили, що ніякі поліцейські заходи не зможуть утримати людей вдома на карантині. Українські епідеміологи назвали дні після Пасхи маркерними, оскільки після 24 квітня відразу стане зрозуміла ситуація з пандемією в Україні. Чи відбудеться масовий спалах хвороби і чи не опиняться тисячі людей в лікарнях з потребою в апаратах штучної вентиляції легенів, яких в країні просто немає на даний момент.

Церкви закликають прихожан залишатися вдома

Церкви відреагували на існуючі загрози і закликали прихожан залишатися вдома і дивитися богослужіння онлайн в мережі і по телевізору. П'ять українських національних телеканалів транслюватимуть богослужіння з 23:00 до 3:00 ночі і з 7:30 до 11:30 ранку. "Україна" та "Інтер" будуть показувати службу Української православної церкви московського патріархату, 1+1 та UA:Перший - Православної церкви України, а ICTV і UA:Перший - Української греко-католицької церкви.

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій дозволив парафіянам знаходитись під час обрядів на Великдень на вулиці з "дотриманням всіх санітарних норм". Але, яким чином люди зможуть перебувати перед храмами на відстані не менше 2-х метрів один від одного і не спілкуватися між собою не відомо. З огляду на те, що на поліцію і Національну гвардію покладено обов'язок забезпечити відсутність на вулиці груп в кількості, що перевищує двох осіб, очевидним стає, то до чого це може привести.

Карантинні зони в Україні

Соціологи групи "Рейтинг" запевняють, що тільки 4% українців збираються відвідувати церкву на Великдень. Але, навіть ця кількість цілком достатня, щоб післясвятковий спалах хвороби відбувся. З огляду на наближення місцевих виборів і прагнення деяких політиків блиснути оригінальними закликами не виключено, що фрази на кшталт "Бог захистить від вірусу" можуть прозвучати не тільки з вуст депутата з Одеси. Також не вселяє оптимізму випадок, коли священик з підтвердженим діагнозом COVID-19 на Буковині заявляє, що не вірить лікарям і збирається вести обряди на свята.

Втім, влада також вирішила не покладатися виключно на свідомість громадян і вживає превентивних заходів. Так, у Запорізькій області вирішили повністю закрити на свята чотири міста: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Влада визначила ці населені пункти карантинними зонами і пояснили, що в'їзд і виїзд в міста будуть закриті. "Проїзд буде можливий тільки для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари або матеріали. Всі, хто не має прописки і захоче в'їхати в міста, не зможуть цього зробити", - заявив голова облдержадміністрації Віталій Турінок. Очевидно, що обмеження в таких зонах можуть стосуватися і не тільки пересування транспорту.