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Правоохоронці зафіксували вже 816 порушень на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 16:26
Правоохоронці зафіксували вже 816 порушень на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість порушень зафіксовані в Дніпропетровській області

Станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня. Про це на брифінгу в МВС розказав радник міністра Зорян Шкіряк. 

Він повідомив, що за повідомленнями про порушення лідирують Дніпропетровська, київська та Донецька області. 

"За десятьма повідомленнями внесено відомості до ЄРДР. Більшість пов'язана із підкупом виборців та незаконною агітацією. Щодо кримінальних проваджень - розпочато 8", - заявив він. 

За його словами, ситуація залишається спокійною і перебуває під контролем правоохоронних органів. 

"Одному з кандидатів надано протокол про порушення і він буде притягнений до адміністративної відповідальності", - додав він.

РБК-Україна писало, що Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала передчасне заповнення протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці у селі Мирне Біляївського району Одеської області. 

Раніше у ЦВК заявили, що на виборчих дільницях під час другого туру виборів не зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів

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