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ЦВК констатує відсутність системних порушень на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 17:26
ЦВК констатує відсутність системних порушень на виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вибори проходять у штатному режимі

Центральна виборча комісія (ЦВК) констатує відсутність системних порушень на виборах президента України. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, вибори проходять у штатному режимі.

"На даний момент не фіксується системних порушень, які б могли вплинути на волевиявлення громадян. Безпековий рівень на належному рівні", - заявила Бернацька.

Нагадаємо, станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

В свою чергу, у Державній прикордонній службі заявили, що обстановка на кордоні України стабільна і контрольована, відзначається зменшення пасажиро-транспортного потоку.

Також РБК-Україна писало, що російські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом опитують людей про участь у голосуванні на виборах президента України.

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