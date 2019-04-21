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У Луганській обл. зафіксовано вкидання бюлетенів, - ОПОРА

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 17:41
У Луганській обл. зафіксовано вкидання бюлетенів, - ОПОРА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі на місці події працює поліція

У Станично-Луганському районі Луганської області, у день виборів президента України, спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, що були одночасно вкинуті однією людиною в скриньку для голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу ОПОРИ.

Так, у 114 виборчому окрузі на дільниці № 440543, що у селі Тепле, спостерігач ОПОРИ зафіксував пачку бюлетенів, що знаходилися в скриньці для голосування.

"Під час з’ясування ситуації від членів комісії на адресу спостерігача були висловлені побажання "закрити очі на вказану ситуацію та не викликати поліцію". Після того, як представник ОПОРИ відмовився від запропонованого варіанту та зателефонував до поліції, один із членів комісії зізнався, що це він здійснив вкидання бюлетенів на користь одного із кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює поліція, яка отримує пояснення від члена комісії, який здійснив вкидання бюлетенів, з’ясовує мотиви й обставини події й надає правову оцінку ситуації.

Нагадаємо, станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

Разом з тим, у ЦВК констатували відсутність системних порушень на виборах президента України.

Окрім того, у Державній прикордонній службі заявили, що обстановка на кордоні України стабільна і контрольована, відзначається зменшення пасажиро-транспортного потоку.

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