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В МВС розказали по порушення на виборах станом на 18:00

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 19:09
В МВС розказали по порушення на виборах станом на 18:00
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше порушень стосуються незаконної агітації

До правоохоронних органів у день виборів президента України, станом на 18:00, надійшло 1 тис. 68 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це на брифінгу в МВС розказав радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що найбільше порушень стосуються незаконної агітації.

"Станом на 18:00 надійшло 1 тис. 68 заяв та повідомлень. Найбільше це стосується незаконної агітації. Також було 8 випадків намагання підкупу виборців. Особливих випадків серйозних порушень не було. Всі служби працюють бездоганно, починаючи від прикордонників і також найбільш задіяна Нацполіція", - розказав він.

Також, за його словами, були зафіксовані пошкодження та фотографування бюлетнів. Станом на зараз вже 12 випадків порушень внесені до ЄРДР.

 

#НАЖИВО: брифінг МВС щодо оперативної ситуації станом на 18:00 Спікери: радник міністра Іван Стойко радник міністра Володимир Філенко директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко

Опубліковано МВС України Неділя, 21 квітня 2019 р.

За словами речника МВС Артема Шевченка, мали місце і курйозні порушення виборчого законодавства.

"Резонансні повідомлення, які маємо станом на зараз: в Авдіївський відділ надійшло повідомлення про фіксацію на дільниці декількох бюлетнів, склеєних між собою. В Кіровоградській - громадянин помітив пошкоджену пломбу. В Івано-Франківській області був викинутий звичайний папірець замість бюлетня. На Тернопільщині один громадянин помер на дільниці", - розказав він.

В МВС розказали по порушення на виборах станом на 18:00

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що під час другого туру виборів в Україні фіксується менше порушень, які пов’язані з пошкодженням чи демонстрації бюлетеня.

Також РБК-Україна писало, що станом на 17:00 правоохоронці зареєстрували вже 940 повідомлень про порушення виборчого законодавства на виборах 2019.

Порушення у другому турі виборів в Україні: усі подробиці ЦВК заявляє про зменшення порушень, пов'язаних з бюлетенями
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