Глава МВС Польщі надав звіт про роботу поліції щодо вбивства мера Гданська

Міністр додав, що, будучи главою Міністерства внутрішніх справ, не має наміру ухилятися від відповідальності за дії поліції

Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский представил в сейме отчет о работе полиции в деле об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Брудзиньский отметил, что полиция расследует возможные ошибки, которые могли быть до пущены в этом деле. По его словам, полицейские действовали профессионально.

Также министр добавил, что, будучи главой Министерства внутренних дел, не намерен уклоняться от ответственности за действия полиции.

"Я последний, кто хотел бы уклоняться от политической ответственности в контексте моего надзора над полицией. В то же время у меня нет сомнений, что те меры, которые предпринимались полицией, были с одной такими, которые отвечают всем требованиям. С другой стороны, в этом деле не хватило элемента хорошего обмена информацией и сопоставления фактов", - сказал он.

Напомним, 13 января неизвестный мужчина напал на Адамовича с ножом. Как известно, злоумышленник пробрался на сцену, где выступал мэр, и ударил его ножом.

14 января мэр Гданьска умер в больнице от полученных при нападении ножевых ранений. Адамович перенес пятичасовую операцию на сердце и в области живота, но врачам не удалось спасти его жизнь.

РБК-Украина сообщало, что обвиняемый в убийстве Адамовича на допросе в прокуратуре не признал свою вину.