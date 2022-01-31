МВС підтвердило затримання Голубана у справі про підготовку заворушень

"Так, дійсно, є така особа з прізвищем Голубан. Який працював в правоохоронних органах, який має дуже незрозумілу попередню історію. У мене також є питання, чому в цій історії тоді не була поставлена крапка", - сказав міністр.

Як зазначив Монастирський, тепер правоохоронці повинні знову повернутися до історії Голубана в рамках цього або нового кримінального провадження.

У 2017 році щодо Голубана завели кримінальну справу. СБУ запідозрила полковника поліції у державній зраді. Слідство вважало, що на початку війни на Донбасі він воював на боці терористів. Після цього Голубана звільнили з МВС.

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що коли слідство почало з'ясовувати деталі справи, то виявило, що у 2014 році Голубан понад місяць "невідомо де знаходився". Проте провину полковника так і не довели.