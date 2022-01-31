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Справа про масові заворушення: з'явилося фото затримання Голубана

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 17:37
Справа про масові заворушення: з'явилося фото затримання Голубана Фото: полковник Юрій Голубан (mvs.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Колишній полковник Національної поліції Юрій Голубан затриманий у справі про підготовку масових заворушень в Україні. Його затримали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фото затримання є в розпорядженні РБК-Україна.

На фото видно, що Голубан сидить з руками за спиною в присутності поліцейських з Департаменту стратегічних розслідувань.

Справа про масові заворушення: з'явилося фото затримання Голубана

Фото: затримання Юрія Голубана

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в силових структурах повідомили, що одним із затриманих у справі щодо підготовки масових заворушень є Голубан. За даними слідства, він може бути організатором, а також мав залучити до заворушень близько 200 осіб.

Днями поліція затримала групу людей, які підозрюються в організації заворушень, зокрема із зіткненнями з поліцією. У МВС заявили, що загалом планувалося залучити близько 5 000 осіб, і на це організатори отримали авансом понад 1 млн. гривень.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, з 5 000 учасників акцій мало бути близько 1 500 "тітушок", які б влаштовували бійки з силовиками. Для створення необхідної картинки також нібито була заготовлена ​​бутафорська кров.

Заворушення планувалися у Києві у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Правоохоронці перевіряють організаторів на зв’язки з Росією.

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Міністерство внутрішніх справ України
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