Справа про масові заворушення: з'явилося фото затримання Голубана

Колишній полковник Національної поліції Юрій Голубан затриманий у справі про підготовку масових заворушень в Україні. Його затримали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

На фото видно, що Голубан сидить з руками за спиною в присутності поліцейських з Департаменту стратегічних розслідувань.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в силових структурах повідомили, що одним із затриманих у справі щодо підготовки масових заворушень є Голубан. За даними слідства, він може бути організатором, а також мав залучити до заворушень близько 200 осіб.

Днями поліція затримала групу людей, які підозрюються в організації заворушень, зокрема із зіткненнями з поліцією. У МВС заявили, що загалом планувалося залучити близько 5 000 осіб, і на це організатори отримали авансом понад 1 млн. гривень.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, з 5 000 учасників акцій мало бути близько 1 500 "тітушок", які б влаштовували бійки з силовиками. Для створення необхідної картинки також нібито була заготовлена ​​бутафорська кров.

Заворушення планувалися у Києві у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Правоохоронці перевіряють організаторів на зв’язки з Росією.