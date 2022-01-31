Справа про масові заворушення: організаторам завтра оберуть запобіжні заходи
Двом затриманим за організацію масових заворушень в Україні вже повідомили про підозру. Завтра суд обере їм запобіжні заходи.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свободи слова на ICTV".
"Завтра буде обиратися запобіжний захід для організаторів цього мітингу. Відповідно ми побачимо цих осіб, зможемо отримати більше інформації щодо них", - сказав він.
Міністр переконаний, що незабаром суспільству стануть відомі й інші імена причетних до підготовки заворушень в Україні.
"Я переконаний, згодом ми почуємо й інші імена, які стоять поруч з організаторами", - додав Монастирський.
Нагадаємо, вчора правоохоронці заявили про затримання осіб, які готували масові заворушення в Україні.