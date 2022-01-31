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Справа про масові заворушення: організаторам завтра оберуть запобіжні заходи

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 23:43
Справа про масові заворушення: організаторам завтра оберуть запобіжні заходи Фото: Денис Монастирський, глава МВС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Двом затриманим за організацію масових заворушень в Україні вже повідомили про підозру. Завтра суд обере їм запобіжні заходи.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свободи слова на ICTV".

"Завтра буде обиратися запобіжний захід для організаторів цього мітингу. Відповідно ми побачимо цих осіб, зможемо отримати більше інформації щодо них", - сказав він.

Міністр переконаний, що незабаром суспільству стануть відомі й інші імена причетних до підготовки заворушень в Україні.

"Я переконаний, згодом ми почуємо й інші імена, які стоять поруч з організаторами", - додав Монастирський.

Нагадаємо, вчора правоохоронці заявили про затримання осіб, які готували масові заворушення в Україні.

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Міністерство внутрішніх справ України Запобіжний захід
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