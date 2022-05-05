Немає необхідності. Білорусь не братиме участь у війні проти України, - Лукашенко

Білорусь, як заявив Олександр Лукашенко, не планує брати участь у війні проти України. Нібито усе, що його країна може запропонувати Росії, вона вже має.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання " Белта ".

"Ми не збираємося брати участь у "спеціальній операції" Збройних Сил Російської Федерації в Україні. Тому що в цьому немає жодної потреби", - заявив Лукашенко.

Як відзначив Лукашенко, Росія нічого не потребує від Білорусі у війні проти нашої країни, у зв’язку з чим його країна не планує втручатися.