В посольстве Германии сказали, будут ли выезжать из Киева из-за угроз России
Посольство Германии в Украине выразило озабоченность в связи с тем, что Россия выразила угрозы в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине. Однако, несмотря на это, немецкие дипломаты останутся в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Facebook немецкого посольства в Украине.
"Вместе с другими главами дипломатических миссий в Киеве мы с беспокойством воспринимаем угрозу российского МИДа в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине", - говорится в сообщении.
Также в посольстве подчеркнули, что Россия должна соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права.
"Мы остаемся в Киеве", – резюмировали в ведомстве.
Что предшествовало
Напомним, несколько дней назад в Министерстве иностранных дел России обратились к иностранным дипломатам в Киеве, призвав их покинуть Украину. В ведомстве аргументировали это тем, что армия РФ продолжит наносить удары по якобы "военным" объектам в Киеве и других городах.
Кстати, представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд после этих угроз заявил, что эти запугивания направлены на то, чтобы заставить Европу уменьшить домошу Украине. Однако он подчеркнул, что Евросоюз не будет сворачивать поддержку Украины, а статус Представителя ЕС в Киеве остается неизменным.