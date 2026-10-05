В посольстве Германии сказали, будут ли выезжать из Киева из-за угроз России

Посольство Германии в Украине выразило озабоченность в связи с тем, что Россия выразила угрозы в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине. Однако, несмотря на это, немецкие дипломаты останутся в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Facebook немецкого посольства в Украине.

"Вместе с другими главами дипломатических миссий в Киеве мы с беспокойством воспринимаем угрозу российского МИДа в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине", - говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули, что Россия должна соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права.

"Мы остаемся в Киеве", – резюмировали в ведомстве.