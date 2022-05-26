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Окупанти проводять командно-штабні навчання в Білорусі. Загроза ракетних ударів зберігається

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Білорусь, Четвер 26 травня 2022 07:28
Окупанти проводять командно-штабні навчання в Білорусі. Загроза ракетних ударів зберігається Фото: окупанти проводять командно-штабні навчання в Білорусі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові проводять командно-штабні навчання в Білорусі. Загроза ракетних і авіаційних ударів з білоруської території зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

За його даними, мобілізаційні навчання окупанти проводять спільно з особовим складом військових частин збройних сил Білорусі.

"На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається ймовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни", - йдеться в повідомленні.

Також триває ліквідація наслідків дислокації на території Білорусі підрозділів збройних сил РФ, які залучалися до ведення бойових дій в Україні.

Крім того, проводяться заходи щодо попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ніхто не знав заздалегідь, яку роль у війні отримає Білорусь. Однак ніхто не очікував, коли з її території почали летіти ракети.

Ще 5 травня, Олександр Лукашенко зазначив, що Білорусь нібито не планує брати участь у війні проти України. Однак 22 травня стало відомо про те, що до кордону з нашою країною були наближені російські "Іскандери".

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