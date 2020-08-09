Автозак протаранив натовп протестуючих в Мінську

Фото: місце події (twitter.com)

Автомобіль ледь не розчавив чоловіка

Автозак в'їхав у натовп протестуючих під час акції в Мінську після проведення виборів президента. Водій автозаку, ймовірно, хотів налякати людей і рухався з великою швидкістю.

Про це повідомляє Euroradio.

Один з протестуючих стрибнув на бампер автозака. Він почав розгойдуватися справа наліво. Чоловік впав під колеса, його мало не розчавили.

Як повідомляє TUT.BY, інцидент стався на проспекті Переможців.

"Автозак збив людину, яка стояла на проїжджій частині. Людина впала - до неї тут же підбігли інші люди. Їх стали закидати світлошумовими гранатами. 5-6 чоловік винесли постраждалого - у нього серйозні травми. Приїхала швидка. Зібралося багато людей. Натовп вигукує" Вбивці! "", - пише видання.

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