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Чоловік, який напав на мера Гданська, був судимий

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 02:29
Чоловік, який напав на мера Гданська, був судимий
Фото: Павло Адамович (з відкритих джерел)

У нападника було діагностовано важке психічне захворювання

Чоловік, який напав під час концерту на мера Гданська Павла Адамовича, був раніше судимий за пограбування банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Як повідомляється, в 2013 році 27-річний житель Гданська був засуджений до 5,5 років ув'язнення за напади на банки. Відомо, що у в'язниці у нього було діагностовано важке психічне захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича.

Зазначено, що нападник проліз на сцену, де виступав мер, і завдав удар ножем. За попередньою інформацією Адамович залишився живий, проте на машині швидкої допомоги був відправлений у лікарню.

Так, прибулі на місце події медики довго проводили реанімаційні заходи політику на сцені. Зараз мер госпіталізований в Університетському клінічному центрі Гданська. Його стан оцінюється як критичний, проводиться операція.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький засудив напад. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що лікарям вдалося відновити серцевий ритм пораненого мера.

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