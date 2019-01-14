Премьер Польши осудил нападение на мэра Гданьска

Фото: полиция Польши (из открытых источников)

Матеуш Моравецкий поручил министру внутренних дел предоставить всю информацию о нападении

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича и поручил министру внутренних дел предоставить всю информацию об инциденте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера.

"Нападение на жизнь и здоровье Павла Адамович достойно самого высокого осуждения. Поручаю министру держать меня в курсе этой ситуации", - написал он.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что врачам удалось восстановить сердечный ритм раненого мэра.

"Я получил информацию о том, что врачи сумели восстановить сердечный ритм тяжело раненого мэра Павла Адамович и есть надежда, но состояние тяжелое", - написал он в Twitter.

Atak na życie i zdrowie Pawła Adamowicza jest godny najwyższego potępienia. Zobligowałem ministra @jbrudzinski do przekazywania mi na bieżąco wszelkich informacji dotyczących tej sytuacji. Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 13, 2019

Otrzymałem informację, że Lekarzom udało się przywrócić akcję serca ciężko rannego Pana Prezydenta Pawła Adamowicza i jest nadzieja ale stan nadal jest bardzo trudny. Kto może, proszę o wsparcie dla Niego dobrą myślą, kto może modlitwą. Tyle możemy. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 13, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича.

Отмечено, что нападавший пролез на сцену, где выступал мэр, и нанес удар ножом. По предварительной информации Адамович остался жив, однако на машине скорой помощи был отправлен в больницу.