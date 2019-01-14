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Премьер Польши осудил нападение на мэра Гданьска

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 00:59
Премьер Польши осудил нападение на мэра Гданьска
Фото: полиция Польши (из открытых источников)

Матеуш Моравецкий поручил министру внутренних дел предоставить всю информацию о нападении

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича и поручил министру внутренних дел предоставить всю информацию об инциденте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера.

"Нападение на жизнь и здоровье Павла Адамович достойно самого высокого осуждения. Поручаю  министру держать меня в курсе этой ситуации", - написал он.  

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что врачам удалось восстановить сердечный ритм раненого мэра.

"Я получил информацию о том, что врачи сумели восстановить сердечный ритм тяжело раненого мэра Павла Адамович и есть надежда, но состояние тяжелое", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича.

Отмечено, что нападавший пролез на сцену, где выступал мэр, и нанес удар ножом. По предварительной информации Адамович остался жив, однако на машине скорой помощи был отправлен в больницу.

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