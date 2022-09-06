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Чоловіків назвали найчастішими порушниками на кордоні та дали попередження

Фото: чоловіків назвали найчастішими порушниками на кордоні та дали попередження (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Після введення воєнного стану в Україні найчастішими порушниками на кордоні стали чоловіки. Йдеться про тих, які підлягають призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби.

У відомстві попереджають, що за спробу порушення державного кордону, переправлення ухилянтів, підробку документів та підкуп прикордонників, згідно з Кримінальним Кодексом України, передбачено сувору відповідальність, а саме:

  • ухилянт - до 5 років позбавлення волі,
  • переправник - до 7 років позбавлення волі,
  • фальшувальник - до 5 років позбавлення волі,
  • хабародавець - до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів.

Додамо, до цього СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів..

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