Мужчин назвали самыми частыми нарушителями на границе и дали предупреждение

После введения военного положения в Украине самыми частыми нарушителями на границе стали мужчины. Речь идет о тех, кто подлежит призыву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы.
В ведомстве предупреждают, что за попытку нарушения государственной границы, переправку уклонов, подделку документов и подкуп пограничников, согласно Уголовному кодексу Украины, предусмотрена строгая ответственность, а именно:
Напомним, что на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов.
Добавим, до этого СБУ ликвидировала схемы выезда уклоняющихся за границу под видом "студентов" европейских вузов.
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