ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Должен поставить точку в войне. У Зеленского назвали новое условие проведения саммита мира

Киев, Понедельник 18 ноября 2024 18:30
UA EN RU
Должен поставить точку в войне. У Зеленского назвали новое условие проведения саммита мира Иллюстративное фото: Украина провела первый саммит мира (facebook.com/Zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украина готовится провести уже второй саммит мира. Ожидается, что такое мероприятие поможет завершить войну с российскими оккупантами.

Детально о новом условии Украины для проведения саммита - в материале РБК-Украина.

Содержание:

Планы Украины на саммит

На второй саммит мира у украинских властей большие надежды. На такое мероприятие, в частности, планируется пригласить Россию, поскольку, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, этого хочет большинство стран мира.

"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - отмечал глава государства.

Также Киев готовит ко второму саммиту свой мирный план, который основан на согласованных с партнерами идеях реализации пунктов формулы мира. Такой документ должен стать основой для завершения войны с российскими оккупантами и именно его планируют на саммите показать представителям Москвы.

Изначально как сам президент Зеленский, так и чиновники Офиса президента заявляли, что второй саммит мира должен состояться в ноябре. Но пока что планы поменялись.

Как заверял глава украинского государства, мирный план должен быть готов уже в ноябре, но дата проведения саммита пока неизвестна.

Новое условие для саммита

Советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко рассказывал о том, что проведению саммита мира мешала "политическая турбулентность" на фоне выборов в США.

Но, по его мнению, ситуация должна была "нормализоваться" после завершения выборов.

Выборы в США завершились, но с датой проведения саммита мира пока не определились. За последний месяц только посол Украины в Польше Василий Боднар отмечал, что он должен состояться до конца года.

Примечательно, что пока неизвестно даже место проведения второго саммита мира. Только глава украинского государства допускал, что он может состояться в Индии. Но для этого необходимо согласие индийского премьера Нарендры Моди, который, согласно слухам в СМИ, пока что выступает против такой инициативы.

К слову, более детально о том, может ли Россия участвовать во втором саммите мира, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, советника руководителя Офиса Президента Украины Сергея Лещенко, посла Украины в Польше Василия Боднара и публикация Bloomberg.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Офис президента Саммит мира Война в Украине
NEWS
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
Снова по графикам. Как долго будут отключения света в Украине и чего ждать зимой
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу