Может ли Россия поехать на второй саммит мира: что говорят в Киеве и Москве

Украина рассчитывает на участие России во втором саммите мира, который может состояться уже в этом году. Но пока Москва очень категорична в этом вопросе.

Более детально о том, могут ли россияне присутствовать на мероприятии, - в материале РБК-Украина .

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Первый саммит прошел без России

Может ли РФ быть на втором саммите

Первый саммит прошел без России

Первый саммит мира Украина провела совместно со Швейцарией 15-16 июня. Тогда участие приняло более 90 стран, но Россию так и не позвали.

Это была принципиальная позиция Украины. Как объяснял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, представителей РФ решили не звать, поскольку они могли бы мешать другим участникам прийти к согласию, как это было в период между 2014 и 2022 годами.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россию не пригласили участвовать в саммите мира, поскольку она не заинтересована в завершении войны.

На фоне такого решения Украины от участия в саммите мира отказался Китай - "важный игрок", который обладает влиянием на РФ. В МИД КНР подчеркивали, что на подобных мероприятиях Украина и Россия должны быть "на равных".

Но, стоит заметить, что участие России в саммитах мира не отбрасывали полностью. Поскольку, как признавал Кулеба, достичь мира без одной из воюющих сторон невозможно.

Может ли РФ быть на втором саммите

Позиция Украины

Сейчас Украина уже начинает подготовку к проведению второго саммита мира, который может пройти в одной из стран Глобального Юга. Туда Россию уже хотят пригласить. На мероприятии ей планируют представить план завершения войны.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия должна быть представлена на втором саммите мира. Он допускал, что там может быть зафиксировано завершение войны.

Также глава государства не исключает возможности участия в мероприятии российского диктатора Владимира Путина. Но, по его мнению, сейчас глава Кремля напуган для переговоров и он боится покидать свою страну.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказывал о том, что у Украины есть план, как привлечь Россию к участию в саммите мира. Он заключается в том, что большинство стран мира должны устроить коллективное давление на агрессора после того, как ему передадут "дорожную карту" по завершению войны.

К слову, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер уже заверил, что его страна поддержит планы Киева пригласить Россию на саммит мира.

Позиция России

Россия изначально резко критиковала проведение саммита мира. Москву даже неудовлетворило то, что мероприятие состоялось в нейтральной Швейцарии, которая не предоставляет Украине военную помощь.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл Швейцарию "враждебным государством", поскольку она ввела санкции против России.

После новостей о планах Киева пригласить представителей РФ на второй саммит мира позиция страны-агрессора по такой инициативе не изменилась. Так замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что Россия "не собирается принимать участие" в мероприятиях, которые подобны украинским саммитам мира.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл украинский саммит мира "ультиматумом" для Москвы и уточнял, что его страна “не собирается участвовать".