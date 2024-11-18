Повинен поставити крапку у війні. У Зеленського назвали нову умову проведення саміту миру

Україна готується провести вже другий саміт миру. Очікується, що такий захід допоможе завершити війну з російськими окупантами.

Детально про нову умову України для проведення саміту - у матеріалі РБК-Україна .

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Плани України на саміт

На другий саміт миру українська влада має великі надії. На такий захід зокрема планується запросити Росію, оскільки, як заявляв президент України Володимир Зеленський, цього хоче більшість країн світу.

"Ми маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий саміт миру - саміт, який зможе поставити крапку в цій війні, саме таку точку, яка ніколи не стане трьома точками", - зазначав глава держави.

Також Київ готує до другого саміту свій мирний план, який ґрунтується на узгоджених з партнерами ідеях реалізації пунктів формули миру. Такий документ має стати основою для завершення війни з російськими окупантами, і саме його планують на саміті показати представникам Москви.

Спочатку як сам президент Зеленський, так і чиновники Офісу президента заявляли, що другий саміт миру має відбутися у листопаді. Але поки що плани змінилися.

Як запевняв глава української держави, мирний план має бути готовим вже у листопаді, але дата проведення саміту наразі невідома.

Нова умова для саміту

Радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко розповідав, що проведенню саміту миру заважала "політична турбулентність" на тлі виборів у США.

Але, на його думку, ситуація мала "нормалізуватися" після завершення виборів.

Вибори в США завершилися, але з датою проведення саміту миру поки що не визначилися. За останній місяць лише посол України у Польщі Василь Боднар наголошував, що він має відбутися до кінця року.

Примітно, що поки що невідоме навіть місце проведення другого саміту мире. Лише глава української держави припускав, що він може відбутися в Індії. Але для цього потрібна згода індійського прем'єра Нарендри Моді, який, згідно з чутками у ЗМІ, поки що виступає проти такої ініціативи.