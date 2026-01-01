"Муниципальная няня": для кого действует программа и сколько семей ею уже воспользовались
В 2025 году услугой "Муниципальная няня" уже воспользовались 2480 украинских семей. Государство компенсирует расходы на официальный уход за ребенком, помогая родителям совмещать работу, восстановление и семейные обязанности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram.
Сколько компенсирует государство
Государство возмещает 100% почасовой минимальной зарплаты за услуги няни. В 2025 году это 48 гривен в час, но не более 165 часов в месяц.
Компенсацию получают родители, которые официально заключили договор с няней.
Кто может воспользоваться программой
Услуга доступна для:
- семей с детьми внутренне перемещенных лиц;
- семей, в которых ребенок нуждается в дополнительном уходе;
- семей, где один из родителей имеет инвалидность;
- семей, проживающих в громадах без доступа к дошкольному образованию.
Перечень получателей расширили
Кабинет Министров Украины по представлению Министерства социальной политики, семьи и единства расширил круг семей, которые могут воспользоваться программой.
Отныне внутренне перемещенные лица и семьи с детьми из громад, где не работают детсады, имеют гарантированное право на получение этой услуги.
Почему это важно
Программа "Муниципальная няня" уменьшает барьеры для родителей в доступе к работе и финансовой стабильности, а для детей обеспечивает надлежащий уход и развитие.
Инициатива является частью реализации Национальной стратегии безбарьерности, начатой Первой леди Украины Еленой Зеленской.
