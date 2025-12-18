ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

Рада поддержала повышение соцвыплат детям с инвалидностью: что изменится

Четверг 18 декабря 2025 15:48
Рада поддержала повышение соцвыплат детям с инвалидностью: что изменится Фото: В Украине планируют повысить выплаты для детей с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В четверг, 18 декабря, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает существенное усиление государственной поддержки детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Что известно о законопроекте

Парламент поддержал в первом чтении законопроект №14191 о внесении изменений в закон "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Документ подали народные депутаты во главе с Даниилом Гетманцевым и Галиной Третьяковой.

Целью законопроекта является создание комплексной и современной системы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства. Речь идет о переходе от фрагментарных выплат к системному подходу, сочетающему финансовую помощь, социальные услуги и цифровые сервисы.

Какие изменения предлагают

Законопроект предусматривает отвязку размера государственной помощи от прожиточного минимума и ее исчисление в процентах от минимальной заработной платы.

В частности, предлагается установить следующие размеры помощи:

  • детям с инвалидностью до 18 лет - 100% минимальной зарплаты;
  • лицам с инвалидностью с детства I группы - 100% минимальной зарплаты;
  • ІІ группы - 70% минимальной зарплаты;
  • III группы - 30% минимальной зарплаты.

Также планируют ввести пособие по уходу без обязательного условия увольнения одного из родителей с работы. Для детей и лиц с инвалидностью, которые нуждаются в наибольшем уровне поддержки, минимальный размер такой помощи должен составлять не менее 100% минимальной зарплаты.

Цифровизация и новые права

Документ предусматривает цифровизацию процессов назначения помощи: подача заявлений, получение справок и формирование медицинских заключений об инвалидности станет возможным в электронной форме.

Кроме того, семьи смогут сами выбирать способ получения выплат - наличными, безналично или через социальные карты. Людям с инвалидностью, которые находятся в институциональных учреждениях, закрепляется право самостоятельно распоряжаться своей социальной помощью.

Законопроект также предусматривает расширение социальных услуг, в частности раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение, комплексное развитие ребенка и временный отдых для родителей. Отдельно закрепляется право детей с инвалидностью на обеспечение медицинскими изделиями через государственную программу реимбурсации.

Финансирование всех видов помощи и услуг предлагается осуществлять за счет государственного бюджета.

После доработки законопроект должен быть вынесен на рассмотрение парламента во втором чтении.

Ранее РБК-Украина писало о повышении выплат для приемных семей и родителей-воспитателей в Украине с 1 января 2026 года. Помощь на детей будут начислять по новой формуле - в зависимости от количества детей в семье и наличия инвалидности. Изменения являются частью государственной реформы, которая должна сократить количество детей в интернатах и увеличить долю воспитания в семейной среде.

Также мы рассказывали, что в приложении "Резерв+" появилась возможность для родителей детей с инвалидностью оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Воспользоваться ею могут родители несовершеннолетних детей с инвалидностью, а также совершеннолетних детей с инвалидностью I-II групп при условии наличия актуальных данных в госреестрах. Оформление отсрочки происходит автоматически через обмен информацией между реестрами и обычно занимает несколько часов.

