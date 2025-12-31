ua en ru
50 тысяч гривен на ребенка: какие новые выплаты заработают в Украине с 1 января 2026 года

Среда 31 декабря 2025 15:57
50 тысяч гривен на ребенка: какие новые выплаты заработают в Украине с 1 января 2026 года Фото: В Украине растут выплаты на детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу Закон №4681-ІХ, который предусматривает масштабное обновление системы государственной поддержки семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Документ вводит новые форматы помощи и существенно увеличивает размеры выплат - от поддержки беременных женщин до ежемесячных программ для родителей детей разного возраста.

50 тысяч гривен при рождении ребенка

Одной из ключевых новаций станет единовременная выплата в размере 50 тысяч гривен после рождения ребенка. Она будет назначаться на каждого ребенка, независимо от того, первый это, второй или третий.

Получить помощь смогут:

  • один из родителей
  • усыновитель;
  • опекун или попечитель.

Подать заявление можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее помощь при рождении ребенка составляла 41 280 гривен и выплачивалась частями (10 320 гривен сразу и по 860 гривен ежемесячно).

Переходные выплаты для детей, рожденных в 2025 году

Для детей, которые родились в 2025 году и которым на 1 января 2026 года еще не исполнится год, предусмотрен переходный механизм. Они будут получать 7 тысяч гривен, а также по 860 гривен ежемесячно.

Заявление также необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев после рождения ребенка.

Помощь в связи с беременностью и родами

С 2026 года обновляются и выплаты для беременных женщин:

  • неработающие женщины (без страхового стажа) - 7 000 гривен ежемесячно в течение всей беременности;
  • официально трудоустроенные - 100% среднемесячного заработка за последние 12 месяцев;
  • военнослужащие, полицейские и другие спецкатегории - 100% среднемесячного денежного обеспечения.

Продолжительность выплат:

  • 126 дней (70 дней до родов и 56 - после) - стандартные роды;
  • 140 дней - осложненные роды или рождение двойни;
  • 180 дней - для отдельных льготных категорий.

"Пакет малыша"

Сохраняется программа "Пакет малыша", но с новыми условиями. Родители смогут выбрать:

  • либо набор вещей для новорожденного;
  • или денежную компенсацию, размер которой определит Кабмин.

Получить помощь можно:

  • с 36-й недели беременности;
  • или в течение трех месяцев после рождения ребенка.

Ежемесячная помощь "єЯсла"

Вводится обновленная программа "єЯсла":

  • 8 тысяч гривен ежемесячно - для ухода за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет, если один из родителей или законный представитель трудоустроен на полный рабочий день;
  • 12 тысяч гривен ежемесячно - если ребенок имеет инвалидность.

Помощь могут получать также бабушка, дедушка или опекун, которые фактически ухаживают за ребенком.

Напомним, закон о повышении выплат на ребенка президент Украины Владимир Зеленский подписал в ноябре 2025 года. Документ был направлен на подпись главе государства 10 ноября и возвращен в парламент с подписью президента 14 ноября.

Также РБК-Украина писало об усилении демографического старения в Украине из-за войны, миграции и резкого падения рождаемости, что приводит к уменьшению количества трудоспособных людей и росту нагрузки на бюджет. Демограф Элла Либанова также заявила, что после войны бэби-бума в Украине не будет из-за изменения условий жизни, экономических факторов и сознательного планирования рождаемости.

