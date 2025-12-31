50 тысяч гривен на ребенка: какие новые выплаты заработают в Украине с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу Закон №4681-ІХ, который предусматривает масштабное обновление системы государственной поддержки семей с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.
Документ вводит новые форматы помощи и существенно увеличивает размеры выплат - от поддержки беременных женщин до ежемесячных программ для родителей детей разного возраста.
50 тысяч гривен при рождении ребенка
Одной из ключевых новаций станет единовременная выплата в размере 50 тысяч гривен после рождения ребенка. Она будет назначаться на каждого ребенка, независимо от того, первый это, второй или третий.
Получить помощь смогут:
- один из родителей
- усыновитель;
- опекун или попечитель.
Подать заявление можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Ранее помощь при рождении ребенка составляла 41 280 гривен и выплачивалась частями (10 320 гривен сразу и по 860 гривен ежемесячно).
Переходные выплаты для детей, рожденных в 2025 году
Для детей, которые родились в 2025 году и которым на 1 января 2026 года еще не исполнится год, предусмотрен переходный механизм. Они будут получать 7 тысяч гривен, а также по 860 гривен ежемесячно.
Заявление также необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев после рождения ребенка.
Помощь в связи с беременностью и родами
С 2026 года обновляются и выплаты для беременных женщин:
- неработающие женщины (без страхового стажа) - 7 000 гривен ежемесячно в течение всей беременности;
- официально трудоустроенные - 100% среднемесячного заработка за последние 12 месяцев;
- военнослужащие, полицейские и другие спецкатегории - 100% среднемесячного денежного обеспечения.
Продолжительность выплат:
- 126 дней (70 дней до родов и 56 - после) - стандартные роды;
- 140 дней - осложненные роды или рождение двойни;
- 180 дней - для отдельных льготных категорий.
"Пакет малыша"
Сохраняется программа "Пакет малыша", но с новыми условиями. Родители смогут выбрать:
- либо набор вещей для новорожденного;
- или денежную компенсацию, размер которой определит Кабмин.
Получить помощь можно:
- с 36-й недели беременности;
- или в течение трех месяцев после рождения ребенка.
Ежемесячная помощь "єЯсла"
Вводится обновленная программа "єЯсла":
- 8 тысяч гривен ежемесячно - для ухода за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет, если один из родителей или законный представитель трудоустроен на полный рабочий день;
- 12 тысяч гривен ежемесячно - если ребенок имеет инвалидность.
Помощь могут получать также бабушка, дедушка или опекун, которые фактически ухаживают за ребенком.
Напомним, закон о повышении выплат на ребенка президент Украины Владимир Зеленский подписал в ноябре 2025 года. Документ был направлен на подпись главе государства 10 ноября и возвращен в парламент с подписью президента 14 ноября.
Также РБК-Украина писало об усилении демографического старения в Украине из-за войны, миграции и резкого падения рождаемости, что приводит к уменьшению количества трудоспособных людей и росту нагрузки на бюджет. Демограф Элла Либанова также заявила, что после войны бэби-бума в Украине не будет из-за изменения условий жизни, экономических факторов и сознательного планирования рождаемости.