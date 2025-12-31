50 тысяч гривен на ребенка: какие новые выплаты заработают в Украине с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу Закон №4681-ІХ, который предусматривает масштабное обновление системы государственной поддержки семей с детьми.

Документ вводит новые форматы помощи и существенно увеличивает размеры выплат - от поддержки беременных женщин до ежемесячных программ для родителей детей разного возраста.

50 тысяч гривен при рождении ребенка

Одной из ключевых новаций станет единовременная выплата в размере 50 тысяч гривен после рождения ребенка. Она будет назначаться на каждого ребенка, независимо от того, первый это, второй или третий.

Получить помощь смогут:

один из родителей

усыновитель;

опекун или попечитель.

Подать заявление можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее помощь при рождении ребенка составляла 41 280 гривен и выплачивалась частями (10 320 гривен сразу и по 860 гривен ежемесячно).

Переходные выплаты для детей, рожденных в 2025 году

Для детей, которые родились в 2025 году и которым на 1 января 2026 года еще не исполнится год, предусмотрен переходный механизм. Они будут получать 7 тысяч гривен, а также по 860 гривен ежемесячно.

Заявление также необходимо подать не позднее чем через 12 месяцев после рождения ребенка.

Помощь в связи с беременностью и родами

С 2026 года обновляются и выплаты для беременных женщин:

неработающие женщины (без страхового стажа) - 7 000 гривен ежемесячно в течение всей беременности;

официально трудоустроенные - 100% среднемесячного заработка за последние 12 месяцев;

военнослужащие, полицейские и другие спецкатегории - 100% среднемесячного денежного обеспечения.

Продолжительность выплат:

126 дней (70 дней до родов и 56 - после) - стандартные роды;

140 дней - осложненные роды или рождение двойни;

180 дней - для отдельных льготных категорий.

"Пакет малыша"

Сохраняется программа "Пакет малыша", но с новыми условиями. Родители смогут выбрать:

либо набор вещей для новорожденного;

или денежную компенсацию, размер которой определит Кабмин.

Получить помощь можно:

с 36-й недели беременности;

или в течение трех месяцев после рождения ребенка.

Ежемесячная помощь "єЯсла"

Вводится обновленная программа "єЯсла":

8 тысяч гривен ежемесячно - для ухода за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет, если один из родителей или законный представитель трудоустроен на полный рабочий день;

12 тысяч гривен ежемесячно - если ребенок имеет инвалидность.

Помощь могут получать также бабушка, дедушка или опекун, которые фактически ухаживают за ребенком.