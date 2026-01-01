"Муніципальна няня": для кого діє програма і скільки родин нею уже скористались

У 2025 році послугою "Муніципальна няня" вже скористалися 2480 українських родин. Держава компенсує витрати на офіційний догляд за дитиною, допомагаючи батькам поєднувати роботу, відновлення та сімейні обов’язки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики у Telegram .

Скільки компенсує держава

Держава відшкодовує 100% погодинної мінімальної зарплати за послуги няні. У 2025 році це 48 гривень за годину, але не більше 165 годин на місяць.

Компенсацію отримують батьки, які офіційно уклали договір із нянею.

Хто може скористатися програмою

Послуга доступна для:

родин з дітьми внутрішньо переміщених осіб;

сімей, у яких дитина потребує додаткового догляду;

родин, де один із батьків має інвалідність;

сімей, що проживають у громадах без доступу до дошкільної освіти.

Перелік отримувачів розширили

Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності розширив коло родин, які можуть скористатися програмою.

Відтепер внутрішньо переміщені особи та сім’ї з дітьми з громад, де не працюють дитсадки, мають гарантоване право на отримання цієї послуги.

Чому це важливо

Програма "Муніципальна няня" зменшує бар’єри для батьків у доступі до роботи та фінансової стабільності, а для дітей забезпечує належний догляд і розвиток.

Ініціатива є частиною реалізації Національної стратегії безбарʼєрності, започаткованої Першою леді України Оленою Зеленською.