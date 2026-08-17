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Мумии отправляют обычной почтой: ученые предупреждают об опасности

08:11 17.08.2026 Пн
3 мин
Человеческие останки могут буквально убить коллекционеров старины
aimg Ольга Завада
Ученые исследовали риски покупки мумий (фото: Unsplash)

Древние мумии могут скрывать опасность, не имеющую ничего общего с религиозными верованиями или мистикой. Ученые предупреждают: рост торговли человеческими останками создает реальные риски для здоровья покупающих и перевозящих их.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian.

Что предлагает "серый" рынок человеческих останков?

По данным ученых, полунелегальный рынок торговли частями древних тел существенно вырос в последние годы благодаря соцсетям, электронной коммерции и аукционам.

При этом участники соглашений обычно почти не осознают риска для жизни.

Анализ 128 публикаций на платформах компании Meta, торговых сайтах и аукционах выявил многочисленные случаи продаж остатков со следами биологического разрушения.

Среди обнаруженных лотов наиболее распространенными оказались:

  • Отдельные конечности, в частности кисти рук и стопы
  • Мумифицированные головы в разном состоянии сохранения - 51,6 процента от всей выборки
  • Черепа с остатками мягких тканей или волос
  • Тсантсы - так называемые усушенные головы, созданные индейцами шуар.

Продавцы не предоставляли никаких инструкций по безопасности и отправляли остатки обычными почтовыми службами.

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Токсичные вещества и спящие микроорганизмы

Процессы искусственной или природной мумификации включают химическую обработку для замедления разложения. Для хранения тканей издавна использовали тяжелые металлы, среди которых мышьяк, ртуть и свинец.

Кроме того, остатки содержат спящие микроорганизмы. При транспортировке или перемещении споры грибков попадают в атмосферу.

Ученые напоминают, что именно вдыхание спор грибка Aspergillus стало причиной смерти 10 из 12 ученых, открывших гробницу короля Казимира IV в Кракове в 1970-х годах.

Похожая инфекция могла повлечь за собой и смерть лорда Карнарвона после открытия гробницы Тутанхамона в 1923 году.

Профессор человеческой биоархеологии из Стаффордширского университета Кирсти Сквайрс отметила, что торговцы почти не осознают опасности.

"Мы наблюдали мумифицированные останки, которые находятся не в защитных футлярах, а открыты для окружающего воздуха, например в комнате жилого дома, что может быть действительно опасно", - заявила исследовательница.

Ученая добавила, что во время подготовки работы они видели фотографии сильно поврежденных остатков без защитного стекла и температурного контроля.

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Опасность для работников почтовых служб

Исследование показало, что опасность угрожает не только покупателям и продавцам. Из-за использования курьерских и почтовых служб под угрозой оказываются другие люди.

По словам ученых, логистическая цепь подвергает риску многих специалистов.

"Учитывая, что почтовые и курьерские компании используются для транспортировки мумифицированных человеческих останков, работники складов, водители, рабочие транспортных хабов и таможенники оказываются под риском, поскольку они вряд ли носят необходимые средства индивидуальной защиты при первом контакте с этими отправлениями", - резюмируют авторы исследования.

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